Встановити новий вимикач для світла доволі просто, проте це не означає, що можна нехтувати правилами безпеки. Як правильно встановити вимикач – повідомляє Better Homes&Gardens.

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Як поставити вимикач світла

Перед тим, як ставити вимикач, потрібно мати уявлення про саму конструкцію:

безпосередньо вимикач, яким користувач фізично маніпулює, щоб увімкнути або вимкнути світло,

контакти,

клемні гвинти,

дроти.

Особливо варто звернути увагу на дроти, які є трьох типів. Лінійні дроти ідуть від коробки запобіжника до вимикача й передають електричний струм. Також є навантажувальні дроти, які передають електричний струм від вимикача до освітлювального приладу, та дроти заземлення.

Покрокова інструкція

Вимкніть електроенергію. Проведіть дроти, якщо це абсолютно новий вимикач. Перевірте електричний струм на дротах за допомогою тестера (напруги не повинно бути). Відкрутіть кріпильні гвинти на старому вимикачі. Від'єднайте старий вимикач. Для цього потрібно за допомогою викрутки послабити кріпильні гвинти та від'єднати клеми від підключених проводів. Іноді старі дроти можуть пошкодитися протягом багатьох років використання, тому було б гарною ідеєю відрізати кінчик та зачистити їх. Під'єднайте новий вимикач до дротів. Закріпіть панель вимикача. Увімкніть електропостачання та перевірте роботу вимикача.

Як поставити вимикач: дивіться відео