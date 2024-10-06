Встановити новий вимикач для світла доволі просто, проте це не означає, що можна нехтувати правилами безпеки. Як правильно встановити вимикач – повідомляє Better Homes&Gardens.
До теми Як під'єднати бра без додаткової проводки: цікаві лайфхаки від дизайнерів
Як поставити вимикач світла
Перед тим, як ставити вимикач, потрібно мати уявлення про саму конструкцію:
- безпосередньо вимикач, яким користувач фізично маніпулює, щоб увімкнути або вимкнути світло,
- контакти,
- клемні гвинти,
- дроти.
Особливо варто звернути увагу на дроти, які є трьох типів. Лінійні дроти ідуть від коробки запобіжника до вимикача й передають електричний струм. Також є навантажувальні дроти, які передають електричний струм від вимикача до освітлювального приладу, та дроти заземлення.
Покрокова інструкція
- Вимкніть електроенергію.
- Проведіть дроти, якщо це абсолютно новий вимикач.
- Перевірте електричний струм на дротах за допомогою тестера (напруги не повинно бути).
- Відкрутіть кріпильні гвинти на старому вимикачі.
- Від'єднайте старий вимикач. Для цього потрібно за допомогою викрутки послабити кріпильні гвинти та від'єднати клеми від підключених проводів. Іноді старі дроти можуть пошкодитися протягом багатьох років використання, тому було б гарною ідеєю відрізати кінчик та зачистити їх.
- Під'єднайте новий вимикач до дротів.
- Закріпіть панель вимикача.
- Увімкніть електропостачання та перевірте роботу вимикача.
Як поставити вимикач: дивіться відео