Як стати охайнішою людиною та підтримувати порядок вдома без зайвих зусиль, розповідаємо далі.

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Почніть з малого

Попри те, що ви бажаєте стати охайнішою людиною, найкраще почати з малого. Визначте зони, які викликають у вас найбільше занепокоєння, та наведіть лад спочатку там. Коли ви візьметеся за один проєкт, вам буде легше знайти мотивацію робити більше та братися за інші кімнати чи зони у будинку.

Очищення

Чим більше у вас речей, тим важче їх тримати в порядку. Тож, щоб спростити собі життя, позбудьтеся зайвого.

Також намагайтеся не накопичувати новий мотлох. Регулярно перебирайте шафи, комору чи інші сховки, аби не створювати собі зайвого клопоту.

Визначте місця для речей

Легше підтримувати свій дім у належному вигляді, якщо у вас є відведене місце для всього. Приділіть час, щоб визначити ці місця, щоб потім не шукати потрібні речі серед купи інших.

Створення системи

Впровадження рішень для запобігання безладу може змінити ситуацію на краще. Так, до прикладу, встановіть кошики чи шафки для зберігання речей біля входу у будинок, щоб залишати там сумки, парасольки, взуття та деякий одяг. Це допоможе уникнути скупчення речей в інших зонах будинку. Робити схожі острівці для зберігання можна будь-де та для різноманітних предметів.

Працюйте над однією новою звичкою на тиждень

Спроба змінити все одразу може бути непосильною, тому краще зосередитися лише на одній звичці на тиждень. Наприклад, виділяйте 10 хвилин щовечора, щоб повернути всі речі на своє місце, або щосуботи виносьте з дому накопичене сміття. Після цього деякі звички стануть зрозумілою практикою, і безлад не буде виникати надто швидко.