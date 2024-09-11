Один із найпростіших способів додати трохи жвавості – це акуратно інтегрувати яскраві кольори. Як це зробити з відчуттям смаку та стилю, розповідаємо далі.

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Знайдіть свій відтінок

Певні кольори можуть викликати у нас певні відчуття. До прикладу, червоний може підвищити артеріальний тиск і прискорити пульс.

Якщо ви любите цей колір, знайдіть свій відтінок, який не викликатиме негативних реакцій. Зокрема, це може бути рожевий. Доведено, що він заспокоює.

Щодо інших тонів, гарним рішенням для спальні можуть стати сині відтінки (вони дають відчуття безпеки) та зелені (допомагають розслабитися).

Почніть з аксесуарів

Якщо ви не надто впевнено почуваєтесь у великому різноманітті кольорів, пограти з акцентами – це хороший спосіб почати додавати яскравості в простір. Для цього можна використовувати здебільшого нейтральну колірну схему у кімнаті з парою незвичних аксесуарів.

Дизайнери радять дотримуватися одного відтінку та повторювати його у всьому просторі за допомогою таких предметів, як лампи, килими, подушки, штори, предмети мистецтва та постільна білизна.

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Комбінуйте та поєднуйте

Якщо одного акцентного кольору здається замало, обмежувати себе не варто. Найголовніше – правильно поєднати усі відтінки. Виберіть додаткові кольори та призначте кожному пріоритетність. Найкраще зупинитися на трьох тонах – одного з них буде найбільше, іншого – середня кількість, а останнього – зовсім трохи.

Використайте меблі

Каркас ліжка чи шафа є природним фокусом кімнати. Яскраве узголів’я, оббите, до прикладу, бірюзовим оксамитом або кумедним квітковим принтом – це несподівані акценти, що додадуть кольору.