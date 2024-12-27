Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, насправді це міф. Така порада щодо догляду навряд чи принесе користь дереву. Чим обприскування ялинок шкідливе, розповідаємо далі.

До теми Яку ялинку поставити, якщо вдома є кіт: 5 оригінальних ідей

Чому не варто обприскувати ялинку водою

Відомо, що полив – це неодмінна частина догляду за справжньою новорічною ялинкою. Однак обприскування гілок дерева водою у процедуру його зволоження не входить. Насправді воно може принести більше шкоди, ніж користі.

Вода на голках може створити середовище для розмноження цвілі, особливо в поєднанні з теплим сухим повітрям у приміщенні. Це ніяк не допоможе зберегти дерево свіжим, а тільки прискорить його загибель.

Крім того, існує також ризик для безпеки – бризкання водою на електричний декор, зокрема гірлянди, може спричинити пожежу.

Натомість, щоб ялинка залишалась свіжою якомога довше, достатньо регулярно її поливати та тримати якомога далі від джерел тепла.