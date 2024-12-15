Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, від цього залежить те, коли краще купувати дерево, щоб насолоджуватися його красою всі свята. Тож, скільки у середньому живе натуральна ялинка та як подовжити її життя, розповідаємо далі.

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Скільки може стояти справжня ялинка

При правильному догляді справжня ялинка може радувати око весь грудень.

Здорові зрізані дерева зазвичай зберігаються у гарному стані близько чотирьох тижнів. Однак тривалість життя дерев може відрізнятися залежно від породи та умов вдома.

Як кажуть експерти, найкращим вибором для тривалого святкування є ялиця Нордмана, оскільки вона при правильному догляді може простояти навіть трохи більше ніж шість тижнів.

Як зробити так, щоб ялинка довше стояла

Тривалість життя вашого дерева залежатиме від того, наскільки добре ви за ним доглядаєте, тому переконайтеся, що не забуваєте поливати його.

Також намагайтеся тримати свою ялинку подалі від батарей та інших гарячих місць. Однією з найбільших небезпек для дерева є спека, яка може призвести до висихання ялинки вже за кілька тижнів.