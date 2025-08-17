Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, неправильне оформлення переднього двору може саботувати зовнішній вигляд будинку та зробити його менш привабливим. Яких помилок варто уникати, щоб цього не сталося, розповідаємо далі.

Як двір може зробити дім менш привабливим?

Занадто багато сміття

Ваш передній двір – це ваша власність, якою ви можете розпоряджатися, як забажаєте, але це не означає, що ви повинні використовувати його як складське приміщення.

Це помилка номер один, яку більшість людей роблять зі своїми передніми дворами, залишаючи такі речі, як старі меблі, старі автомобілі, іграшки, будівельні матеріали, просто стояти там.

Відсутність ландшафтного дизайну

Ландшафтний дизайн не має бути дорогим чи занадто складним. Достатньо просто доглянутого простору, адже запущені рослини та дерева миттєво вбивають привабливість будинку.

Доглянута територія робить будинок більш привабливим / Фото Freepik

Химерний вибір декору

Це не означає, що вам потрібно позбавляти свій двір особистого стилю, але якщо ви хочете зберігати привабливий вигляд житла, подумайте про те, який декор обираєте. Краще уникати занадто провокативних чи химерних дизайнів, залишаючись більш стриманими.

Святкові прикраси

Хоча для багатьох святковий сезон є найчудовішою порою року, прикраси слід спакувати невдовзі після його закінчення. Інакше територія буде виглядати більш недбало, ніж весело та святково.

Загальна відсутність технічного обслуговування

Якщо фасад будинку має занедбаний вигляд, це може справити не дуже сприятливе перше враження. За потреби підфарбуйте або відремонтуйте вхідні двері, тріснуті бетонні сходи, видаліть мертві рослини та час від часу ретельно промивайте садові меблі водою зі шланга, щоб двір виглядав гідно.

