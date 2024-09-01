Астрологи стверджують, що знак зодіаку формує особистість і впливає на вподобання. Фахівець з астрології Еван Натаніель Грім розповів, що знак зодіаку впливає на творчу і мистецьку сторону, місячний знак допомагає визначити домашнє середовище, а знак сонця – дозволяє зрозуміти ідеальний стиль, адже це пов'язано з самовираженням. Відтак, поєднання знань про свій знак зодіаку з розумінням того, які стилі та меблі можуть вас зацікавити, допоможуть створити ідеальний затишний дім, який стане віддзеркаленням свого господаря.

Цікаво Зроблять простір максимально комфортним: речі, які мають бути у кожній ванній кімнаті

Стиль в інтер'єрі для Овна

Енергійний, імпульсивний і сміливий знак зодіаку Овен є максималістом за своєю природою. Як наголосив Еван Грім, люди з таким знаком зодіаку завжди відстоюють свою життєву силу, ризикують, щоб бути першими, і не бояться ставати лідерами.

Максималізм – це стиль у дизайні, який буквально кидає виклик, є вираженням впевненості, безстрашності й свободи самовираження. Мовиться про те, щоб наповнити дім речами, які подобаються, й при цьому – не відчувати себе обмеженим однією конкретною естетикою. Саме такий стиль ідеально пасує Овнам, які люблять експериментувати. Овни можуть реалізувати максималізм, поєднуючи різні принти й текстури, використовуючи контрастні кольори.



Ідея дизайну для Овна / Фото Dustin Peck

Стиль в інтер'єрі для Тельця

Телець – це земний знак, який відрізняється прагматичністю. Такі люди хоч і мають творчу сторону, однак цінують красу природи. У дизайні оселі це ідеально поєднується з сучасним стилем 70-х років минулого століття. Атмосфера післявоєнної Америки XX століття – саме те, що найкраще відображатиме натуру Тельця.

Зручні меблі, які задовольняють потреби компактного міського життя, функціональний та універсальний стиль з простими формами, чіткими лініями та мінімальною кількістю орнаментів – усе це про затишний дім Тельця.



Інтер'єр для Тельця / Фото David Greer

Стиль в інтер'єрі для Близнюків

Близнюків часто називають непостійними, неозначними й мають декілька поглядів на одну подію. Саме тому Еван Грім вважає, що перехідний декор, який балансує між сучасним і традиційним, – найкращий варіант для відкритого й допитливого знаку зодіаку.

Експерт радить Близнюкам особливо звернути увагу на проєктування таких кімнат, як кухня, вітальня та їдальня. За словами Гріма, варто дослідити 2 різних стилі, обрати улюблені риси з кожного та поєднати їх. У результаті вийде створити позачасовий, свіжий та абсолютно унікальний простір.



Ідея дизайну для Близнюків / Фото Werner Straube

Стиль в інтер'єрі для Рака

Турботливі й чуйні Раки мають неймовірний інтелект та розвинену інтуїцію. Говорячи про цей знак зодіаку, Еван Грім зауважив, що люди-Раки дотримуються більш обережного підходу до життя з головним мотивом – самозахистом. Для Рака важливо мати безпечне середовище, у якому можна забезпечити не лише свій комфорт, а й своїх близьких.

Грім радить звернути увагу на стиль старої англійської естетики. Відкриті балки, палітра теплих кольорів, велика кількість м'яких текстур і природних акцентів випромінюють скромну, сільську, затишну та розслаблену енергію, яка миттєво змушує Рака почуватися як вдома.



Англійська естетика для Рака / Фото Jean Allsopp

Стиль в інтер'єрі для Лева

Леви – енергійні, пристрасні та завжди сприймають життя на повну. Їхній внутрішній ентузіазм постійно відображається у продуктивній роботі, творчості чи заняттях спортом. Леви мають товариський і веселий характер, який у поєднанні з самовпевненістю приваблює інших.

Такій потужній енергії можу відповідати лише один стиль – ар-деко. Багатство вищого світу, сміливі геометричні візерунки, бездоганна симетрія та грандіозний орнамент – саме те, що потрібно Левам. Блиск та гламур дизайну епохи Гетсбі чи не найкраще відображають цей вогняний знак зодіаку.



Багатство вищого світу для Левів / Фото Марія Закалата

Стиль в інтер'єрі для Діви

На противагу Левам є Діви. Люди з таким знаком зодіаку логічні, практичні, орієнтовані на деталі й доволі скромні. Діва прагне досконалості, витонченості та є прихильницею послідовності в усьому.

Це не може не втілюватися у середовищі Діви, тому в питаннях дизайну вона прагне мінімалізму. Для людей з таким знаком зодіаку життя повинно бути без чудернацьких прикрас, а всі речі зводяться до мінімуму. Простий інтер'єр, зі світлою чи нейтральною колірною палітрою, максимальним природним освітленням та мінімум принтів – ідеальний варіант для Діви.



Мінімалістичний дизайн для Діви / Фото Matthew Williams

Стиль в інтер'єрі для Терезів

Терези – комунікабельні, стримані й прагнуть створити гармонію та рівновагу в усіх сферах свого життя. Люди такого знаку зодіаку чудові мислителі й творці, які глибоко цінують мистецтво та прекрасні речі навколо себе.

За словами Евана Гріма, скандинавський стиль – це гармонійний дизайн для Терезів. Збалансовані текстурні елементи, ніжні візерунки, чисті лінії, натуральні матеріали, дерев'яні елементи декору відповідають усім вимогам гармонійного простору Терезів. Окрім того, скандинавський стиль не лише красивий, але й функціональний та комфортний.



Терезам пасує скандинавський стиль / Фото Kim Cornelison

Стиль в інтер'єрі для Скорпіона

Скорпіони відомі своєю таємничою атмосферою, адже їхня поведінка дуже скритна. Водночас це пристрасні й цілеспрямовані люди, які часто покладаються на інтуїцію. За словами Евана Гріма, Скорпіони – це дуже глибокий знак, якому подобається досліджувати невідоме всередині себе.

Людей-Скорпіонів найбільше приваблює традиційний декор, оскільки він дарує відчуття загадковості, глибини й багатства, пов'язаного з минулим. Нині під поняттям "традиційний декор" розуміють стилі від часів XVII століття до вікторіанської епохи на початку XX століття. Однак найбільше Скорпіонів приваблює декор ручного різблення, позолочені елементи, тканини насичених коштовних тонів й екстравагантні латунні світильники.



Різьблення та вишукані деталі для Скорпіона / Фото Jay Wilde

Стиль в інтер'єрі для Стрільця

Стрілець допитливий знак зодіаку, який схильний до пригод і пізнання невідомого. Люди такого знака зодіаку прагнуть розширити свій кругозір та пізнати вищу істину.

Такий характер ідеально поєднується з еклектичним стилем, представленому різноманітними предметами, зібраними під час пригод по всьому світу. Краса еклектичного дизайну полягає в поєднанні різних стилів, який у комплексі розповідає унікальну історію Стрільця.



Еклектичний стиль для Стрільця / Фото Julie Soefer

Стиль в інтер'єрі для Козорога

Козороги практичні, надійні та амбітні. Їх часто вважають дуже працьовитими, які здатні до високих досягнень. Козороги добре усвідомлюють свої обов'язки й потреби, а тому вони готові поступитися комфортом задля досягнення мети.

Не дивно, що цей прагматичний знак тяжіє до декору в індустріальному стилі. Натхненний промисловими будівлями та елементами, такими як відкриті труби та сталеві балки, бетонна підлога та голі цегляні стіни, індустріальний стиль задовольняє апетит Козорога до міцного, довговічного, практичного та надійного дизайну та вишуканого стилю.



Індустріальний стиль – ідеал для Козорога / Фото John Granen

Стиль в інтер'єрі для Водолія

Водолій відрізняється прогресивним, незалежним і авангардним характером. Вони зацікавлені у просування прогресу у світі, а тому мають безліч перспективних ідей.

Задовольняючи своє бажання виділитися, Водоліїв природно тягне до драматичних і екстравагантних стилів декору, таких як естетика Голлівудського Регентства. Натхненний блиском і гламуром золотої доби кіно в Каліфорнії 1930-х років, стиль привертає увагу сміливими, контрастними візерунками, лакованими та глянцевими оздобленнями, дзеркальними поверхнями та блискучими люстрами, яскравими дорогоцінними тонами, розкішними золотими деталями та акцентами. Цей стиль сміливий і непокірний, як Водолій.



Голлівудська естетика для Водолія / Фото Adam Albright Photography Inc

Стиль в інтер'єрі для Риб

Риби відкриті до зовнішніх емоцій та почуттів, що робить знак зодіаку дуже відданим та духовним. Риби – це мрійники, які розрізняють світ мрій і реальний, але часто губляться у своїй уяві.

Їх творчий, спокійний і безтурботний підхід до життя приваблює до богемного стилю декору. Базові коричневі, зелені та сірі кольори у поєднанні з яскравими випромінюють енергію та надихають Риб на творчість.



Інтер'єр для Риб / Фото Jay Wilde