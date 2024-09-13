Крім того, килим – це також інвестиція на майбутнє, тому обирати його потрібно, зважаючи на усі деталі. Щоб він ідеально пасував до інтер'єру кімнати та доповнював її, варто користуватися наступними правилами під час його вибору.

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Ніжки меблів повинні стояти на килимі

Найпростіший спосіб визначити ідеальний розмір килима – подивитися на розташування меблів. Так, усі ніжки основних предметів кімнати повинні стояти саме на килимі.

Наприклад, у вітальні на килимі мають бути принаймні 2 передні ніжки дивана та стільців / крісел, у їдальні – всі стільці мають бути на килимі. Враховувати треба й той факт, що якщо його посунути, то стілець залишиться на килимі. Інакше – можна просто зачепитися за край килима.

Килим не повинен бути на площу всієї кімнати

Килим від стіни до стіни – не актуальний тренд, який тільки псує інтер'єр. Він не повинен торкатися стін, тому краще залишити трохи простору – щонайменше 30 сантиметрів.

Килим має виступати за меблі

Саме розмір меблів дозволить визначити правильний розмір килима. Так, завжди має залишатися щонайменше 15 – 20 сантиметрів навколо меблів. Якщо це килим у спальні, то там відстань має бути більшою – щонайменше 30 сантиметрів.



Як стелити килим / Зображення Aryana Johnson

Матеріал, з якого виготовлений килим, впливає на довговічність

Дуже важливо враховувати матеріал, з якого виготовлений килим, адже у різних кімнатах він буде по-різному зношуватися. Для їдальні чи кухні треба обирати такі, які можна легко мити чи чистити. Окрім того, принт допоможе приховати плями, тому для таких кімнат це буде ідеальний варіант.

Поєднання різних килимів

Цікавим є настилання килимів – коли на більший кладуть менший. До прикладу, килими з натуральних волокон мають неймовірний вигляд, якщо під них покласти щось м'якше. Однак, у таких випадках також не варто забувати про розмір – килим, який буде зверху, повинен охоплювати дві третини нижнього.

Поєднання маленьких килимів

Великі килими можуть виходити за межі бюджету, тому використання кількох невеликих килимків – чудова альтернатива, яка може додати простору додаткової індивідуальності. Головне – щоб це мало вигляд, ніби ви навмисно купили килим неправильного розміру. До прикладу, у вітальні можна використовувати різні килими для позначення різних зон.