Однак не варто засмучуватися, адже є багато простих і зрозумілих речей, які можна зробити самостійно. Дизайнер інтер'єру Бенджі Льюїс поділився геніальними ідеями, як створити професійний простір без послуг дизайнера.

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Не поспішати з купівлею меблів

За словами дизайнера, не варто поспішати з купівлею меблів для нової кімнати. Спочатку треба дізнатися усі виміри та попередньо спланувати простір майбутньої кімнати. Окрім того, виміри мають бути правильними. Так, відстань вимірювати треба не від стіни до стіни, а від плінтуса до плінтуса.

Підкреслити унікальні риси оселі

Якщо у будинку є унікальні елементи – обов'язково варто їх обіграти у дизайні. Дизайнер інтер'єру Пітер Сполдінг радить знайти місце з красивою ліпниною, гарне вікно чи просто об'єкт, який можна переосмислити й розвити навколо нього історію свого дому. Від каміна до незвичайних вхідних дверей – обіграти можна будь-що.

Фокус, який привертає увагу

Щоб будь-яка кімната мала стильний вигляд, варто створити фокус, який привертатиме увагу. Саме від центрального об'єкта потрібно відштовхуватися й облаштовувати кімнату. До прикладу, зона з диваном може стати фокусом, а всі інші меблі – доповнюватимуть простір.



Приклад планування з фокусом у кімнаті / Фото KG DESIGNS

Фарбувати до того, як привезуть меблі

Якщо ви плануєте щось фарбувати, то робити це потрібно до того, як приїдуть меблі. Професійно обладнаний простір матиме вишуканий та охайний вигляд, однак не тоді, коли з'являться краплі фарби. Тому все фарбувати потрібно на першому етапі.

Палітра кольорів

Правильно спроєктована кімната має чітку палітру кольорів. Це цілісна система, яку треба правильно створити. Так, дизайнери наголошують, що для гармонійної кімнати необхідно обрати один базовий колір та два акцентних. Ці відтінки мають бути не лише на стінах, а й на меблях та декорі.



Стильна колірна палітра / Фото Gray Space Interiors

Баланс кімнати

Кімната має стильний вигляд тоді, коли збалансована. Однак мовиться зовсім не про те, щоб симетрично розставити меблі. Йдеться саме про композицію кімнати.

Інтер'єр, який відображає особистість

Однією з найважливіших рис добре оформленої кімнати є внесення індивідуальності власника. Чи то твори мистецтва, чи вінтажні елементи, чи м'які подушки з пледом – кожна з цих речей може стати віддзеркаленням господаря.



Деталі, що відображають особистість / Фото Laquita Tate

Додаткові шафи

Дизайнери наголошують, що планувати кімнату варто таким способом, щоб завжди лишалося вільне місце для зберігання речей. Тоді простір не буде захаращеним у майбутньому.

Віртуальна консультація дизайнера

Сьогодні багато дизайнерів пропонують послугу віртуальної консультації. Обрати правильні кольори, не помилитися з вибором меблів чи поради щодо освітлення дизайнери можуть дати онлайн, а коштує така послуга набагато дешевше.