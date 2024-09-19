Як повідомляє The Every Girl, значні витрати – це не обов'язкова частина затишного житла. Як його оновити бюджетно і без особливих клопотів, розповідаємо далі.

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Переставте меблі

Один із найпростіших способів безкоштовно оновити простір – переставити меблі. Спробуйте пересунути диван до іншої стіни, змініть розташування акцентного крісла або поставте ліжко в інше місце. Завдяки зміні планування ваша кімната, безсумнівно, відчуватиметься новою, навіть із тими ж меблями та декором.

Знайдіть нове застосування старим речам

Перш ніж купувати щось нове, спробуйте зробити “покупки” у себе вдома, щоб знайти предмети, які можна використовувати іншим способом. Такі речі, як декоративні подушки, ковдри, настінні картини, лампи та дрібні аксесуари, зокрема вази, легко переміщати між кімнатами, щоб створити свіжий вигляд.

Використовуйте природні елементи

Природні елементи завжди є хорошим способом додати текстури та життя дому. Але замість того, щоб щотижня витрачатися на букет свіжих квітів, обріжте кілька рослин або гілок у своєму дворі. Навіть якщо у вас немає саду, повного квітів, гілки можуть стати гарним декором.

Інтегруйте у простір сентиментальні речі

Наступного разу, коли шукатимете картину на стіну, подумайте про обрамлення особистих речей, гідних демонстрації. Можливо, у вас є рукописна записка від коханої людини або квитки з події, яка для вас багато значила, чи улюблені фотографії. Візьміть рамку і помістіть у неї свій сувенір. Це чудовий спосіб додати персоналізований декор до вашого дому.

Регулярно наводьте лад

Очищення від непотрібних речей повністю змінить вигляд вашого простору. Достатньо інвестувати трохи часу у це. Дайте собі півдня, щоб зайнятися своєю шафою, ящиком чи будь-яким іншим місцем, яке потребує прибирання. А потім не забудьте негайно винести з дому речі, з якими ви хочете розлучитися, щоб купа сміття не стала новим декором на тижні.