Важливо розуміти, що ремонт – це також серйозне випробування, тому дизайнери вирішили поділитися головними правилами, які допоможуть впорядкувати складний процес. Про це пише The Spruce.

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Дизайн і план

Будь-який ремонт потрібно починати з детального планування. Чи то архітектурні плани, чи ескізи на папері – треба мати чітке розуміння, який результат прагнуть бачити власники оселі.

Дизайнери наголошують, що краще виправляти помилки на етапі планування, а не тоді, коли реконструкція набуде фізичної форми. Також потрібно чітко спланувати, які роботи можна зробити самостійно, а які – виконають професіонали. Найкращий варіант – звернутися до дизайнерів, які допоможуть все спланувати та знайдуть підрядників.

Що варто закінчити перед ремонтом

Перед тим, як почати ремонт у квартирі чи будинку, треба закінчити попередні проєкти. Так, дизайнери виділяють кілька деталей, на які обов'язково варто звернути увагу:

Виконайте капітальний ремонт фундаменту на таких ділянках, як ослаблені стіни, балки та опорні конструкції.

на таких ділянках, як ослаблені стіни, балки та опорні конструкції. Відремонтуйте або замініть дах , щоб захистити роботу внизу.

, щоб захистити роботу внизу. Виправте або замініть сайдинг . Якщо сайдинг настільки пошкоджений, що пропускає воду, то відремонтуйте або замініть його.

. Якщо сайдинг настільки пошкоджений, що пропускає воду, то відремонтуйте або замініть його. Відремонтуйте або замініть пошкоджені вікна.



Планування ремонту / Фото Freepik

Бюджет на ремонт

Ремонт – "задоволення" не з бюджетних, тому ідеальним варіантом буде завчасно спланувати бюджет та створити такий собі кошторис. Це допоможе чітко розуміти, скільки та на що потрібно виділити грошей. Якщо ремонт масштабний, то, можливо, потрібно буде брати кредит, тому фінансування – головне питання, яке потрібно вирішити перед тим, як починати ремонт, щоб він не розтягнувся на роки.

Дозволи

Якщо ви мешкаєте у квартирі, то можуть знадобитися дозволи на деякі ремонтні роботи. До прикладу, перепланування чи знесення стін у квартирі потребує дозволів від спеціалізованих установ, тому такі бюрократичні питання також потрібно вирішувати перед початком ремонту.

Сантехніка та електрика

Коли всі дизайнерські, фінансові та бюрократичні питання вирішені, можна сміливо робити ремонт. Починати варто із заміни системи опалення, вентиляції, каналізації, водопроводу та електрики. Коли стіни "голі", то це значно полегшує роботу професіоналів. Крім того, нові встановлені системи буде легше зробити естетичними, коли ремонт тільки почався.



Нова проводка / Фото Freepik

Вікна та утеплення

Якщо ви вирішили замінити вікна на нові, то це варто робити після оновлення усіх важливих комунікацій. Якщо ви вирішили утеплити осел. зсередини чи ззовні, то це варто робити на цьому етапі.

Декор стін

Коли усі підготовчі роботи виконані, можна починати оформлювати стіни – фарбувати чи клеїти шпалери. За словами дизайнерів, декорувати стіни важливо перед тим, як змінювати підлогу, адже, по-перше, це дозволить уникнути плям на новому покритті, а по-друге – не потрібно додатковий раз знімати плінтуси.

Монтаж підлоги

Коли стіни вже пофарбовані або обклеєні шпалерами, можна починати монтувати підлогу. Ламінат, килимове покриття, лінолеум чи плитка – незалежно від того, що ви оберете, класти покриття необхідно якомога пізніше, щоб захистити його від пошкоджень під час ремонту.



Заміна підлоги / Фото Freepik

Встановлення меблів і декору

Коли стіни, підлога і стеля повністю готові, можна починати обставляти кімнати меблями. На цьому етапі також краще скористатися послугами дизайнера, який допоможе створити гармонійний та затишний простір.

Зовнішні роботи

Якщо ви мешкаєте у приватному будинку, то не варто забувати й про зовнішні роботи. Оновлення гаража чи встановлення додаткового вуличного декору стане ідеальним завершенням капітального ремонту оселі.