Як пише Martha Stewart, це просте перетворення потребує мінімум матеріалів та зусиль. Як же власноруч задекорувати лампу, розповідаємо далі.

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Як пофарбувати лампу, щоб вона виглядала новою

Щоб оновити стару металеву фарбу, варто підготувати такі матеріали: ганчірку, картонну коробку, більшу за лампу, малярську стрічку, фарбу у балончику та захисну маску.

Спершу слід обрати робочу поверхню. Добре, якщо вона буде на свіжому повітрі. Її варто застелити ганчіркою та поставити на поверхню коробку на бік, щоб фарба не розліталася.

Далі, якщо це можливо, зніміть з лампи абажур та заклейте малярською стрічкою ділянки, які не хочете фарбувати. Покладіть абажур у коробку.

Як пофарбувати лампу: дивіться відео

Перед тим, як переходити до фарбування, струсіть балон протягом хвилини, щоб змішати фарбу, а також одягніть захисну маску.

Тепер можна починати фарбування. Продовжуйте рухатися балончиком туди-сюди, поки основа лампи не вкриється тонким шаром фарби, а також не забувайте розвертати її у коробці, щоб охопити всі сторони.

Після цього дайте фарбі повністю висохнути, а за потреби повторіть процедуру кілька разів для рівномірного покриття.

Коли абажур буде готовий, зніміть стрічку та знову зберіть лампу. Тепер можна насолоджуватися новим старим аксесуаром.