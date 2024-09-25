Експерти поділилися з Ideal Home простими порадами, що варто зробити вже зараз, щоб навесні улюблена тераса знову радувала око та зігрівала затишком.

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Як захистити терасу від негоди

По-літньому тепла погода продовжує радувати українців, однак за кілька тижнів все може різко змінитися. Стовпчики термометрів опустять на кілька градусів, почнуться опади, а погода стане сирою. Саме тому про свою терасу варто подбати вже зараз, щоб за осінньо-зимовий період вона не перетворилася на купу гнилих дощок.

Так, дизайнери дали 4 простих поради, що варто зробити перед погіршенням погодних умов.

Прибрати меблі та увесь декор

У теплу пору року меблі з декором створюють затишну терасу, з якої не хочеться йти. Однак зі зміною погоди, похолоданням та сильними опадами садові меблі треба прибрати у гараж чи комору, а увесь додатковий декор – зняти.

Перевірте настил

Якщо дерев'яна підлога у терасі вже у поганому стані, то варто бути готовим, що навесні її доведеться замінювати. Саме тому варто ще з осені реально оцінити стан тераси, й відремонтувати вже проблемні ділянки. Якщо завчасно видалити гниль, плісняву чи цвіль, то терасу вдасться врятувати й без капітального ремонту.

Відтак, експерти радять виділити один день у суху теплу погоду, щоб оглянути усі деталі тераси, особливо – підлогу.

Прибирання на терасі

Це може здатися дивним, але тераса повинна бути чистою перед погіршенням погодних умов. Підметіть сміття, протріть підлогу та промийте усі ділянки, які цього потребують. Такий крок дозволить не лише очистити простір, а й виявити проблемні ділянки. Крім того, це стане підготовкою до наступного етапу.

Нанесіть водостійку морилку

Відремонтувавши та почистивши терасу, її варто покрити водостійкою морилкою чи герметиком. Це перешкоджатиме природному поглинанню вологи з дерев'яного настилу, що може призвести до гниття.

Морилку для підлоги краще наносити при температурі вище 10 градусів і в ясний сухий день. Також переконайтеся, що тераса повністю висохла перед початком робіт.