З чого почати та які лайфхаки для організації з тікток радить використати для натхнення Real Simple, розповідаємо далі.

До теми Ідеальний осінній декор: як перетворити пляшку з-під вина на свічник

Осіннє прибирання шафи

Прийшов час попрощатися з літніми шортами, топами та купальниками. Натомість варто підготувати шафу до осені. Почніть з прибирання будь-яких предметів гардероба, призначених виключно для літа, а порожній простір використайте для светрів, джинсів та курток, аби вони були під рукою.

Осіннє прибирання шафи: дивіться відео

Осінній посуд та декор

Незалежно від того, чи це буде посудина для масла у вигляді гарбуза чи цукерниця у формі привида, осінній посуд та декор – це цікавий спосіб створити сезонну естетику та водночас навести лад на кухні.

Осіннє прибирання на кухні: дивіться відео

Сезонне перезавантаження тумбочки

Тумбочки – чудове місце для зберігання речей у спальні. Щоб вони приносили користь на повну, їх також слід підготувати до осені.

Почніть із того, що вийміть усе з тумбочки й добре очистьте її. Протріть всю тумбочку зверху вниз.

Осіннє перезавантаження тумбочки: дивіться відео

Потім додайте органайзери для ящиків, щоб зберігати речі на місці протягом тривалого часу, та наповніть тумбу усім, що вам знадобиться восени – від улюблених книжок до поживних бальзамів для губ.