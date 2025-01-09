Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, зима – це чудова нагода зробити простір комфортнішим і функціональнішим. На чому можна зосередити свою увагу, розповідаємо далі.

До теми Як утеплити горище взимку: найкращі способи

Перевірка засобів безпеки

Оцініть роботу детекторів диму та чадного газу. Їх слід перевіряти щомісяця й оновлювати кожні 5 – 7 років. Якщо ваші прилади потребують заміни, розгляньте сучасні моделі з комбінованими функціями.

Оновлення освітлення

Додайте шарів світла: світлодіодні стрічки, лампи з регулюванням яскравості або бра з батарейним живленням. Обирайте енергоощадні світильники, які покращать як функціональність, так і атмосферу у вашому домі.

Заміна дрібних елементів

Оновіть ручки шафок чи змішувачі на кухні та у ванній. Це не займе багато часу, але значно освіжить вигляд приміщення.

Взимку є можливість зосередитися на внутрішньому оформленні будинку / Фото Freepik

Перевірка якості води

Тестування води допоможе виявити проблеми та підібрати відповідний фільтр. Результати покращать не лише якість води, а й довговічність сантехніки.

Очищення місць для зберігання

Переберіть у шафах, гаражі та на горищі. Позбавтеся непотрібних речей, зробіть простір більш упорядкованим і зручним.

Герметизація вікон і дверей

Скоротіть тепловтрати за допомогою герметиків, ущільнювачів чи ізоляційних плівок для вікон. Це допоможе заощадити на опаленні.

Фарбування стін

Сухе зимове повітря сприяє швидшому висиханню фарби. Виберіть теплі кольори для оновлення атмосфери кімнати.