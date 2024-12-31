Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, традиційно для кріплення використовували цвяхи, проте це часто залишає небажані сліди. Які альтернативні способи підвішування гірлянди без пошкодження дверної рами можуть допомогти, розповідаємо далі.

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Клейкі гачки або гачки на присосках

Клейкі гачки або гачки на присосках – це зручний і безпечний спосіб кріплення гірлянди. Вони легко прикріплюються до поверхні й не залишають слідів після зняття.

Для того, щоб скористатися цим способом, очистьте поверхню дверної рами від пилу та бруду для кращого зчеплення, прикріпіть гачки вздовж верхньої частини рами, а потім підвісьте гірлянду.

Двосторонній скотч

Міцний двосторонній скотч чудово підходить для легких гірлянд. Просто відріжте необхідну кількість, приклейте стрічку скотчу на верхню частину дверної рами, а після цього закріпіть гірлянду на стрічці, забезпечивши її рівномірний розподіл.

Мінігвоздики

Якщо незначні отвори у дверях не є для вас проблемою, можна використовувати маленькі гвоздики. Вони непомітні й забезпечують міцне кріплення.

Закріпіть частину гірлянди у верхній частині рами, використовуючи кілька цвяхів. Повторіть це по всьому периметру дверей, а після свят видаліть гвоздики й замаскуйте отвори, якщо це потрібно.