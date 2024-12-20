Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, новий популярний лайфхак не тільки дозволяє уникнути холоду, але й створює затишну атмосферу, яка може залишатися з вами довго після свят. У чому суть цього прийому, розповідаємо далі.

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Як прикрасити будинок гірляндою, не виходячи надвір

Внутрішнє святкове освітлення стало популярним трендом у 2024 році. Особливо це стосується покоління Z і міленіалів, які уникають використання "великого світла" – яскравого верхнього освітлення, яке може порушувати затишну естетику.

Альтернативи, такі як бездротові настінні лампи, підлогові та настільні світильники, а також гірлянди, стали популярними й часто використовуються для створення спокійної атмосфери. До того ж цей тренд можна легко інтегрувати у святковий декор, створюючи сезонне освітлення, яке буде доречним і після завершення свят.

Як виглядає декор будинку зсередини: дивіться відео

Повісити різдвяні вогні всередині вашого дому – це простий та ефектний спосіб прикрасити дім. Наприклад, можна обрамити внутрішню частину вікон простими лампочками. Для цього можна використати білі різдвяні вогники, закріпивши їх за допомогою стрічки-липучки чи інших засобів.

Щоб додати унікальності вашому декору, можна також використати вінтажні різдвяні свічки, які створять святковий вигляд у вікнах, або декор із сосни чи невеликі різдвяні ялинки, які у віконних рамах додадуть чарівності.

Коли ж святковий сезон закінчиться, ви можете зняти зайві декоративні елементи, залишивши вогники для створення затишної атмосфери.