Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, є важливі моменти, на які слід звернути увагу, перш ніж прикрашати будинок таким чином. Яких правил варто дотримуватись, розповідаємо далі.

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Інвестуйте в якість

Якість – це найголовніше при покупці новорічних вогників. Вони повинні бути безпечними та стійкими до різних погодних умов. Звертайте увагу, щоб ваші гірлянди мали гарну гарантію, були водонепроникними та підходили для тривалого використання на відкритому повітрі.

Не під'єднуйте гірлянди до електромережі всередині будинку

Небажано протягувати дроти через вікна чи двері, оскільки це може їх пошкодити та збільшити ризик пожежі.

Замість цього краще використовувати зовнішню розетку, якщо вона є, або розглянути варіанти ліхтариків на батарейках.

Обирайте правильну температуру та щільність освітлення

Температура світла залежить від відчуття, яке ви хочете створити. Теплі вогні є більш традиційними, оскільки вони дають м’яке жовте світіння, що нагадує свічки, створюючи привабливу та затишну атмосферу. Вони також зливаються з природним оточенням і контрастують із холодною погодою та темними вечорами.

Як може виглядати зовнішнє освітлення: дивіться фото

Холодне ж світло випромінює блакитне або біле світіння та виглядає яскравіше та сучасніше. Такі вогники ідеально підходять для більш мінімалістичних дизайнів і можуть надати приміщенню крижаного вигляду, що чудово підходить для зими.

Водночас варто враховувати й щільність вогників на гірляндах. Оптимальним рішенням може бути 150 – 200 лампочок на 3 метри гірлянди. Це дасть достатню кількість світла і не буде виглядати занадто яскраво.

Врахуйте комфорт сусідів

Звичайно, жодного письмового дозволу від сусідів не потрібно, але непогано було б переконатися, що світло від вогнів не заважає вашим сусідам. Воно не повинно бути надто яскравим або різко блимати, а також його слід вимикати щовечора у відповідний час.

Розгляньте можливість встановлення таймера

Таймери або розумні гірлянди автоматично вимикатимуться, тож холодної ночі не доведеться виходити на вулицю, щоб зробити це вручну.

Крім того, наявність освітлення, яке автоматично регулюється, також може служити захистом від злодіїв, адже створюватиметься враження, що хтось є вдома, навіть якщо нікого немає.