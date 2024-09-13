Як зробити стелю цікавим елементом простору, аби житло виглядало оригінально та стильно, розповідаємо далі.

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Використовуйте глянцеву фарбу

Глянцева фарба перетворює стелю на мерехтливу поверхню, яка відбиває світло по всій кімнаті. Це додає простору сяйва та робить його більш яскравим, особливо якщо обрати оригінальний колір покриття.

Як виглядає така стеля: дивіться фото

Додайте дерев'яні панелі

Блискучі дерев’яні панелі на стелі додають затишний акцент простру. У поєднанні з більш стриманими меблями й стінами така стеля може слугувати головним акцентним елементом.

Як виглядає така стеля: дивіться фото

Оберіть графічні шпалери

Шпалери із яскравим графічним принтом слугуватимуть гарним доповненням як до більш мінімалістичної кімнати, так і до еклектичного простору.

Як виглядає така стеля: дивіться фото

Такий елемент може зробити кімнату більш цілісною та додати їй індивідуальності.