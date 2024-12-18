Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, цьогоріч у соцмережах стало популярним просте і водночас стильне розв'язання цієї проблеми – спідниця для ялинки, яка одночасно служить тунелем для кота. Як виглядає цей аксесуар, розповідаємо далі.

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Що таке спідниця-тунель для ялинки

Це особлива конструкція, яка поєднує декоративний елемент і практичний притулок для домашнього улюбленця. Виглядає вона як пухнастий кільцеподібний тунель, що огортає основу ялинки, залишаючи простір для гри або відпочинку кота.

Популярність такого рішення стрімко зросла завдяки соціальним мережам – користувачі тікток і інстаграм демонструють свої святкові дерева, прикрашені стильними ялинковими спідницями.

Це і не дивно, адже такий аксесуар має безліч переваг. Зокрема, спідниця-тунель не дозволяє котам підлізти під дерево, жувати соснові голки чи тягати прикраси. Також, оскільки коти обожнюють ховатися в затишних місцях, тунель стає для них ідеальним місцем для гри, відпочинку чи схованки від святкової метушні.

Крім того, такий елемент загалом додає затишку та завершеності оформленню ялинки.

Як виглядає ялинкова спідниця-тунель: дивіться відео

Як інтегрувати спідницю-тунель у декор

На ринку представлені різні моделі цього аксесуару, тож можна обрати будь-яке рішення на свій смак.

Щоб спідниця-тунель вдало доповнювала святковий декор, зверніть увагу на вироби зі штучного хутра, що створять затишний вигляд, а також врахуйте колірну гаму вашого святкування, щоб виріб гармонійно вписався в інтер’єр.