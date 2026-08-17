Однак якщо сама покрівля справна, для утеплення не завжди потрібно її демонтувати. Один із практичних варіантів – облаштувати теплоізоляцію зсередини, пише Ideal Homes.

Чому важливий правильний "пиріг"?

Сам утеплювач – лише частина системи. Щоб у конструкції не накопичувалася волога, важливо правильно організувати всі шари. З боку приміщення зазвичай монтують пароізоляцію. Вона перешкоджає потраплянню теплого вологого повітря з кімнати в утеплювач. Стики полотен і місця примикання необхідно герметизувати.

Далі розташовується теплоізоляційний матеріал, а з боку покрівлі – відповідна мембрана та вентиляційний зазор. Саме рух повітря в покрівельній конструкції допомагає виводити зайву вологу. Помилки на цьому етапі можуть призвести до:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

конденсату,

намокання утеплювача,

пошкодження дерев'яних конструкцій.



Що зробити з дахом без демонтажу покрівлі / Фото Unsplash

Який матеріал обрати?

Для утеплення між кроквами одним із найпоширеніших варіантів залишається мінеральна вата. Вона добре утримує тепло, додатково ізолює приміщення від шуму та є негорючим матеріалом. Водночас її необхідно надійно захистити від вологи.

Інший варіант – напилюваний пінополіуретан (ППУ). Він утворює суцільний шар і може заповнювати складні ділянки конструкції, зменшуючи кількість потенційних "містків холоду". Але для його нанесення потрібне спеціальне обладнання, тому це вже робота для фахівців. Вибір матеріалу краще робити не лише за ціною, а з урахуванням конструкції даху, вентиляції та клімату.

Як утеплити дах зсередини?

Якщо для роботи обрано мінеральну вату, послідовність приблизно така:

Перевірити крокви та покрівлю. Перед утепленням необхідно переконатися, що немає протікань, гнилі чи інших пошкоджень. Встановити пароізоляцію з боку приміщення та герметично проклеїти стики. Укласти теплоізоляцію між кроквами. Матеріал має прилягати щільно, без великих щілин. Передбачити захист від вологи та вітру відповідно до конструкції конкретної покрівлі. Залишити необхідний вентиляційний прозір. Його параметри залежать від конструкції даху та використаних матеріалів. Закрити конструкцію фінішним матеріалом, наприклад гіпсокартоном або вагонкою.

Товщину утеплювача не варто визначати за універсальною цифрою з інтернету. Вона залежить від регіону, матеріалу, конструкції даху та нормативних вимог. Для точного розрахунку краще звернутися до фахівця з теплоізоляції.

Грамотно виконана теплоізоляція покрівлі допомагає зменшити тепловтрати взимку та перегрів приміщень влітку. Крім того, правильна конструкція захищає дерев'яні елементи даху від надмірної вологи. Якщо горище планують перетворити на житлову мансарду, утеплення даху стає особливо важливим: від нього залежатиме комфорт у приміщенні протягом усього року.