Лайфхаком у тіктоці поділилася користувачка @khutoraesthetic. Вона зауважила, що цей спосіб дозволяє покращити тепловіддачу батареї, передає Дім 24.

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Як швидко і просто утеплити квартиру

Редизайнерка поділилася, що утеплити квартиру та зробити кімнату відчутно теплішою можна й без зайвих витрат та надзусиль. Так, потрібно подбати про теплоізоляцію за допомогою спеціальної фольги – тепловідбивного екрана.

Ця технологія дозволяє покращити тепловіддачу батареї, адже тоді тепло гріє не холодну стіну, а відбиває його у кімнату. Такі тепловідбивні екрани виготовлені з пінополіетиленової піни та алюмінієвої фольги.

Саме цей матеріал спрямовує тепло, що виробляє радіатор, всередину приміщення. Тобто збільшує коефіцієнт його корисної дії аж на 20% Завдяки цьому температура в приміщенні згодом підвищується на декілька градусів,

– пояснила редизайнерка.

Встановити таку теплоізоляцію дуже просто, адже достатньо лише відрізати частину за розміром батареї та встановити тепловідбивний екран на стіну. За потреби можна зафіксувати його скотчем чи клеєм, а також зробити надрізи у місцях кріплення батарей.

Як утеплити квартиру: дивіться відео

Блогерка додала, що купувати ізоляцію на метраж не вигідно, адже, по-перше, це вийде дорожче, а, по-друге, незручно відрізати усе зайве. Тому редизайнерка радить обирати готові варіанти теплоізоляції саме для радіаторів. Вони вже мають висоту 60 сантиметрів – стандартний розмір батареї, а в рулоні близько 5 метрів, що вистачить на усі радіатори у стандартній квартирі.

Окрім того, такий варіант утеплення – максимально бюджетний, адже рулон ізоляції коштує близько 350 гривень.