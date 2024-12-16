Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, незалежно від того, який сорт троянд ви маєте, зимовий захист допоможе гарантувати, що рослини будуть не менш гарними наступної весни та літа. Як же подбати про них у морозний сезон, розповідаємо далі.

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Нагортання ґрунту

Нагортання ґрунту є ефективним для ізоляції троянд від зимової негоди та добре підходить для всіх сортів рослин. Для того, щоб скористатися цим способом садовий ґрунт насипають навколо основи троянди, щоб захистити коріння. Далі проводять мульчування навколо основи рослини та додають ґрунт, який насипають над рослиною на висоту приблизно 15 - 20 сантиметрів навколо головного паростка.

Хатинки для троянд

Хатинкою для троянди може бути металевий каркас зі знімними вініловими кришками або будиночок, сформований з пінополістиролу. Такі конструкції забезпечують додатковий захист навколо кущів троянд під час насипання ґрунту або мульчі. Щоб використовувати цей засіб:

Видаліть мертві та хворі гілки. Можливо, вам знадобиться обрізати більші, щоб хатинка розташувалась над рослиною.

Згрібайте листя і мульчуйте навколо троянди.

Присипте її основу ґрунтом.

Надіньте хатинку на рослину.

Щоб забезпечити стабільність, покладіть на хатинку цеглу або важке каміння.

Переконайтеся, що у верхній частині конструкції є вентиляція, щоб повітря могло циркулювати. Якщо потрібно, проробіть отвори в боках.

Альтернативні ізоляційні матеріали

Замість ґрунту також можна використовувати легку мульчу, як-от листя або солому. Вони можуть бути достатнім захистом у більш помірному кліматі, але є ризикованим варіантом, оскільки гризуни можуть уподобати таке укриття.

Крім того, для утеплення можна обирати мішковину та шпагат, щоб обгортати троянди. Однак це не надто щільні матеріали, тож у разі великих морозів такого захисту може не вистачити.