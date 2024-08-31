Усе, що потрібно, аби розкрити його – трохи декупажу. Тож, як зі старої вази зробити актуальний декор за допомогою цієї техніки, розповідаємо далі.

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Як оновити вазу за допомогою декупажу

Для того, щоб подарувати старій вазі друге життя, знадобляться: пензлі для малювання, універсальний засіб для чищення, серветка з мікрофібри, фарба, крафтовий клей для декупажу, серветки.

Спершу слід очистити вазу. Для цього розпиліть універсальний мийний засіб на серветку з мікрофібри та протріть вазу.

Як оновити вазу за допомогою декупажу: дивіться відео

Далі, використовуючи фарбу, яка підходить до матеріалу вашої вази, пофарбуйте всю її поверхню, щоб покрити наявний малюнок. Дайте фарбі повністю висохнути.

Після цього зніміть підкладку з паперових серветок і виріжте з них потрібні форми.

Як тільки ваза буде сухою, розмістіть паперові елементи на ній. Коли будете задоволені своїм дизайном, занурте пензлик у клей та нанесіть його на серветки. Дайте клею повністю висохнути й оновлена ваза готова.