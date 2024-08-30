Редизайнерка у мережі показала, як можна перетворити старі руді двері на сучасний елемент інтер'єру. Що найголовніше – докласти треба мінімум зусиль.

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Як зробити редизайн старих дверей

У мережі редизайнерка-блогер розповіла, що вже багато років дратували старі руді двері, тому вона вирішила їх змінити. Загалом, для їхнього оновлення треба мати кілька годин вільного часу, а також:

– багет,

– клей,

– рейки,

– фарба.

Для початку варто зняти стару лиштву й замінити її на нову або – зробити її власноруч зі звичайного багета. Після цього дверну коробку потрібно пофарбувати у колір дверей. До прикладу, редизайнерка робила двері білими, тому коробка була у тон.

Старе скло також можна замінити, як на відео. Замість нього можна вставити нове або ж замінити на інший декор. Так, наприклад, редизайнерка взяла тоненькі рейки, якими закрила отвір.

Тепер двері можна фарбувати. Що важливо, редизайнерка стверджує, що лак з дверей можна не знімати, достатньо злегка зашліфувати їх і можна починати фарбувати. У результаті старі руді двері перетворилися на сучасний та вишуканий елемент інтер'єру.

Як зробити редизайн дверей: дивіться відео

Користувачі мережі вражені таким редизайном. Українці залишили сотні тисяч вподобань та сотні коментарів під відео: