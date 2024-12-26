Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, є багато корисних порад, які допомагають запобігати їх замерзанню. Зокрема, нещодавно став популярним тікток-лайфхак з пляшкою води. Що відомо про цей спосіб і чи справді він працює, розповідаємо далі.

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Як пляшка води має допомогти уникнути замерзання труб

Ідея вірусного лайфхака полягає в тому, щоб розмісти невелику пляшку води на відстані приблизно 1,5 – 3 метри від водопровідних труб, раковини, крана чи іншої сантехніки.

Якщо ви помітите, що рідина починає замерзати, це означатиме, що труби під загрозою і потребують захисту. Відповідно потрібно буде підвищити опалення або залишити кран холодної води трохи відкритим.

Лайфхак з пляшкою від замерзання труб: дивіться відео

Чи працює лайфхак з пляшкою

Найбільшою проблемою цього способу є те, що він насправді не запобігає замерзанню труб. Він працює лише як система раннього попередження.

Спосіб може бути корисним, якщо у вас, наприклад, є труби, які схильні до замерзання, і ви ще не мали можливості належним чином захистити їх. Якщо регулярно перевіряти їхній стан, пляшка може попередити про потенційну проблему, однак покладатися на лайфхак як на єдиний захід безпеки не варто.

Крім того, експерти кажуть, що вода в трубах може замерзнути як всього за 6 годин, так і за кілька днів. Отже, щоб лайфхак з пляшки мав якусь цінність, потрібно бути пильним.

Аби не покладатися на долю випадку, чим переважно є цей спосіб з тікток, краще подбати про ізоляцію труб. Це рішення, яке може бути доволі доступним та ефективним на роки.