Що справді потрібно знати про безпечне використання електроенергії вдома та як захиститися від пожежі, розповідаємо далі.

До теми Не припускайтеся їх: п'ять помилок у ремонті будинку з досвіду власників

Обирайте лампочки уважно

Купівля лампочок може бути не найпростішим процесом, адже є купа нюансів, які слід врахувати. Однак, аби не наробити лиха, інженер-електрик Корі Ханнас радить завжди звертати увагу на відповідну номінальну потужність лампи для освітлювальних приладів.

Максимальна потужність має бути вказана на наклейці, яка зазвичай знаходиться на розетці, але також може бути десь на самому освітлювальному приладі,

– пояснює він.

За словами чоловіка, якщо використовувати лампочку з більшою потужністю, ніж розрахований світильник, патрон може розплавитися або може початися пожежа.

Обережно з подовжувачами

Розеток у домі може бракувати. Це спокушає взяти подовжувач, але тут варто бути обережними. Варто пам'ятати, що прилади з великим навантаженням, як-от обігрівачі, кондиціонери та плити мають підключатися безпосередньо до розетки.

Ці прилади часто споживають значну кількість електроенергії, яка перевищує номінальну потужність подовжувачів,

– каже експерт.

Він додає, що попри те, що спочатку здається, що прилади працюють, навантаження, яке перевищує номінальне значення подовжувача або розетки, може згодом погіршити їхній стан і спричинити пожежу.

Подбайте про безпеку дітей

Якщо у вас маленькі діти, використовуйте пластикові кришки для розеток або будь-яким іншим способом переконайтеся, що вони захищені від втручання. Близько 2400 дітей щороку тільки у США зазнають сильного шоку та опіків, вставляючи речі в розетки, що також спричиняє пожежі.

Не перегрівайте розетки

Розетки можуть забезпечувати живлення різної кількості маленьких і великих приладів одночасно. Проте краще бути обережними з цим та підключати тільки одну річ за раз.

Наприклад, розмістіть мікрохвильову піч окремо від тостера, а тостер окремо від кавоварки, щоб запобігти перегріву електропроводки, котрий не рідко призводить до загоряння.

Надавайте перевагу професіоналам

Хоча за допомогою інструкції з інтернету багато речей дійсно можна зробити самотужки, електромонтажні роботи не належать до них.

Це може заощадити трохи грошей у короткостроковій перспективі, але ви буквально граєте з вогнем, якщо самі займаєтесь електрикою. Завжди краще найняти кваліфікованого електрика для виконання робіт у домі, щоб не перейматися за безпеку житла.