Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, з невеликою кількістю креативності та уяви навіть звичайний двір може стати курортом. Як перетворити свій простір довкола дому на привабливе та грайливе місце для відпочинку, що нагадуватиме про відпустку, розповідаємо далі.

Як зробити двір схожим на курорт?

Більше місць для сидіння

Місця для сидіння є ключовим елементом будь-якого відкритого простору. Це стосується не лише функціональності та комфорту, але й створення відчуття курорту.

Щоб отримати таку атмосферу вдома, варто вибирати різноманітні варіанти меблів для сидіння, від вбудованих диванів з подушками до шезлонгів. Різноманітність додасть простору більше характеру.

Зони для різної активності

Окрім урізноманітнення варіантів для сидіння, варто подумати про різні речі, які можна робити, проводячи час на свіжому повітрі. Для кожної активності – відпочинку, їжі, ігор, занять спортом – слід виділити окремий простір.

Різноманіття рослин

Рослини відіграють важливу роль у тому, щоб курорти виглядали привабливими та пишними. Хоча не всі з них підійдуть до домашнього клімату, відмовлятися від зелені не варто.

Двір можна перетворити на маленький курорт / Фото Freepik

Краще обирати ті види, що добре почуватимуться у ваших умовах, та створювати ландшафтний дизайн, що буде одночасно практичним і яскравим.

Більше кольорів та візерунків

Не варто боятися додавати більше кольору та візерунків до свого відкритого простору – хай то будуть декоративні подушки, парасольки, килими чи нові подушки для меблів – це може бути зміна, яка перетворить двір з непримітного на дивовижний.

Різноманіття текстур

Для повного перетворення двору варто включити в дизайн також різноманітні текстури та подумати про те, як вони можуть поєднуватися чи контрастувати з навколишнім середовищем.

Поєднання чи контраст різності може зробити зовнішній простір по-справжньому винятковим.

До слова, не всі зміни у зовнішньому просторі є доречними. Є оновлення двору, про які варто подумати двічі.