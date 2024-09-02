Редизайнерка Наталі Ал Баз поділилася ідеєю, як можна переробити старе радянське ліжко. Вона додала, що для цього необхідно мінімум матеріалів й кілька годин вільного часу.

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Як старе ліжко перетворити на куточок принцеси

Редизайнерка наголосила, що навіть ліжко з тріщинами й сколами не варто викидати, адже меблі можна легко перефарбувати. Ба більше, для цього не потрібно знімати стару радянську поліроль.

Так, спочатку треба підготувати ліжко – помити всі частини та підкрутити усе, що відходить чи хитається. Після цього треба зашліфувати поверхню, щоб вона стала матовою. За словами Наталі Ал Баз, зі шліфувальною машиною це буде значно швидше, але можна скористатися й звичайним шліфувальним брусом.

Усі тріщини, сколи та відбиті кути можна відновити. Коли поверхня ліжка повністю готова, то її треба покрити адгезійним ґрунтом і знову зашліфувати. Тепер майбутній куточок принцеси можна фарбувати.

Для того, щоб колір був насиченим, фарбувати необхідно у 2 – 3 шари. Лакувати фарбу не треба, адже вона дуже міцна,

– додала редизайнерка.

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Загалом, для створення такого куточка для принцеси необхідно мати не так багато матеріалів: шліфувальні кола або бруски 2 – 4 штуки, пензлик середній, велюровий валик та ванночка для валика. Що стосується адгезійного ґрунту, то редизайнерка використовувала Tikkurila Otex, а фарба – Tikkurila Empire, база А, колір рожевий Q438.

Таке ліжко можна додатково прикрасити балдахіном чи гірляндами, щоб зробити дизайн дійсно королівським.