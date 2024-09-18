Однак, як пише Real Simple, це не означає, що орендоване житло не може бути домом. Як створити затишок та індивідуальний дизайн, навіть не маючи нерухомості у власності, розповідаємо далі.

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Оновлення фурнітури

Заміна фурнітури є одним із найпростіших способів модернізувати житло. Чорні матові ручки, а також інша рифлена або вигнута фурнітура з оригінальних матеріалів може зробити простір більш стильним та додати йому індивідуальності.

Відкриті стелажі

Відкриті стелажі – це не тільки практичне рішення для невеликих житлових приміщень, але й чудовий спосіб продемонструвати власний декор, що додає затишку та робить житло більш живим та справжнім.

Орендоване житло може бути затишним: дивіться фото

Квіти

Інтеграція рослин у простір не лише покращує психічне та фізичне здоров’я, але додає затишку. Квіти оживлять атмосферу та роблять її більш домашньою.

Оригінальне освітлення

Просте оновлення освітлення може значно покращити орендоване житло. Оригінальні лампи дають можливість змінювати колір і яскравість освітлення залежно від часу доби, що додає інтимності та індивідуальності простору, а також можуть слугувати чудовим елементом декору.

Клейкі шпалери

Клейкі шпалери – це справжній тренд між орендарями, які прагнуть персоналізувати своє житло. Вони дозволяють додати унікальності приміщенню без особливих витрат та ризиків пошкодити стіни.