Як з корків своїми руками за кілька хвилин зробити стильні підставки для чашок чи келихів, розповідаємо далі.

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Як з корків зробити підставки

Щоб зробити свою власну підставку з корків, варто взяти ніж, клей-пістолет, епоксидну смолу, лінійку, олівець, картон або коркову дошку та кілька пробок.

Першим кроком розріжте пробки навпіл. Аби зробити це легше, їх можна розпарити.

Як зробити підставки з корків: дивіться відео

Далі виріжте з картону чи коркової дошки форми для своїх підсклянників та викладіть і приклейте на них корки. Переконайтеся, що вони розташовані рівно, щоб напої не розливалися.

Покрийте пробки епоксидною смолою, щоб зробити водонепроникне ущільнення.

Тепер використайте фен, щоб висушити підставки. Після повного застигання їх можна використовувати.