Як пише ТСН, існує простий та дієвий лайфхак, що поверне рушникам м'якість. Що для цього слід зробити, розповідаємо далі.

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Як зробити рушники м’якшими

Щоб приготувати ефективний і простий засіб для прання рушників, який разом з тим зробить їх м'якенькими, візьміть шампунь і сіль, яку використовують для посудомийних машин. Останню можна замінити звичайною або морською сіллю.

Налийте дві кришки шампуню просто до барабана пральної машини, далі помістіть туди капронову шкарпетку, в яку насипте дві столові ложки солі. Після цього треба акуратно розкласти рушники та запустити швидкий режим прання з температурою 40 градусів і віджиманням на 800 обертів.

Після закінчення прання варто одразу розпочати другий етап. Не витягаючи рушники з пральної машини, додайте до барабана одну столову ложку лимонної кислоти й знову запустіть швидкий режим, але температуру виставте вже 20 градусів.

Навіть найжорсткіші рушники після такої процедури стануть знову м'якими та приємними до тіла.