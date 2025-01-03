Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, іноді свічки невчасно закінчуються, а техніка опиняється розрядженою. Тоді на допомогу може прийти масляна свічка з матеріалів, які, ймовірно, вже є на вашій кухні. Як її виготовити, розповідаємо далі.

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Як зробити свічку з солі та олії

Для виготовлення цього підручного джерела світла варто знайти скляну ємність – це може бути банка або склянка, взяти кухонну сіль, олію, а також шматок вати та зубочистку.

Далі в обрану посудину необхідно насипати приблизно одну склянку кухонної солі. Вона слугує стабільною основою для гнота та допомагатиме уникнути перекидання.

Як зробити масляну свічку: дивіться відео

Після цього сіль потрібно залити олією так, щоб вона була повністю покрита, а зверху утворився невеликий шар олії.

Тепер лишається зробити гніт. Для нього обгорніть шматок вати навколо зубочистки й вставте її в середину місткості. Вата виконуватиме роль гнота, який вбиратиме олію, забезпечуючи довге горіння.

У результаті ви отримаєте джерело світла, яке зможе врятувати будь-якої миті під час блекаутів.