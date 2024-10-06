Однак, як пише Real Simple, пилосос може стати секретною зброєю у боротьбі з брудом у всій домівці. На які незвичні місця для прибирання таким чином звернути увагу, розповідаємо далі.

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Жалюзі та штори

Вікна також потребують гарного очищення. Ви можете використовувати пилосос із насадкою з м’якою щіткою, щоб усунути пил як зі штор, так і з жалюзі.

Матрац

Матраци накопичують чимало пилу та інших дрібних частинок, тож пилососити їх варто принаймні двічі на рік чи навіть частіше за бажанням.

Подушки

Подушки ще більше страждають від накопичення бруду, ніж матраци, оскільки на них регулярно потрапляють крихти їжі, шерсть домашніх тварин та інше сміття. Регулярне чищення пилососом допоможе підтримувати їх чистими довший час.

Полиці комори чи шаф

Крихти продуктів, розсипані крупи чи спеції – усе це запрошення для шкідників до вашої комори чи шафи. Щоб захистити ці місця, регулярно пилососьте полиці для зберігання та підлогу в коморі або на кухні.

Книгозбірня

Незалежно від того, чи ви завзятий читач з величезною колекцією, чи просто маєте кілька книжок у шафі, ваші полиці, ймовірно, припадають пилом. Пилосос та насадка-щітка стануть гарним рішенням для цієї проблеми та допоможуть уникнути накопичення бруду довкола книг.