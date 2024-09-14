Які речі легко пропускають під час прибирання та забувають очистити в довгостроковій перспективі, розповідаємо далі.

До теми Допоможуть мати лад у домі: 3 речі, які щодня роблять професійні організатори простору

Сміттєві баки

Мало хто додає урни та сміттєві баки у свій перелік речей для прибирання. Однак їх слід ретельно мити принаймні щомісяця. Для цього достатньо використати гарячу воду з милом.

Направляючі для душових дверей

Дуже мало людей витрачає час на миття доріжок, які дозволяють дверям душової кабіни легко відкриватися та закриватися. І це дарма. Там також накопичується бруд, що потребує очищення.

Телевізор

Телевізор теж не входить до топу речей, які регулярно очищують. Насправді ж щотижневе протирання ганчіркою або серветкою з мікрофібри дозволить уникнути накопичення пилу у вентиляційних отворах, динаміках чи інших щілинах пристрою.

Холодильник

Як би це не звучало сумно, але холодильник слід мити хоча б раз на місяць. Під час цієї процедури варто перебрати всі продукти, а потім протерти полиці, двері, ящики та відділення сумішшю з теплої води та мильного засобу.