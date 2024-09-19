Як повідомляє Real Simple, дизайнери стверджують, що фарбування стелі може покращити весь дизайн і додати йому глибини. Які ж кольори для цього використати, розповідаємо далі.

До теми Новий рівень у дизайні: 3 ідеї гарної та оригінальної стелі

Світло-блакитний

Якщо ви хочете залишити стелю доволі нейтральною, ледь помітний блакитний колір, натхненний літнім небом, стане чудовим вибором. Цей м’який відтінок – гарне рішення для спалень, віталень і їдалень. Він заспокоює, додає легкість і повітряність в будь-яке приміщення.

Блакитна стеля: дивіться фото

Темно-зелений

Якщо ви готові до більш виразного вигляду, темно-зелений відтінок – безпрограшний варіант. Такий колір виглядає витонченим і розкішним, а також не втрачає актуальність роками. Він не потребує додаткових контрастів чи акцентів, а сам по собі створює відчуття багатства та елегантності.

Темно-зелена стеля: дивіться фото

Чорний

Фарбування стелі в чорний колір може здатися дещо страшним, але, якщо обрати теплий, привабливий відтінок, це тільки зробить приміщення більш стильним.

Чорна стеля: дивіться фото

Таке рішення чудово працює в багатьох різних приміщеннях, додаючи блиску, текстури й глибини кімнатам. Чорний – це ідеальний баланс між модернізмом і природними елементами, поєднання вишуканості та земного тепла, яке робить простір одночасно сміливим і позачасовим.