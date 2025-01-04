Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, встановлена на неправильній висоті, ця перекладина може спричинити незручний доступ до речей. Як обрати її ідеальні параметри, враховуючи ваші потреби та розмір гардероба, розповідаємо далі.

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Врахуйте довжину одягу

Перш ніж встановлювати перекладину, на яку будете вішати одяг, оцініть, які речі ви будете таким чином зберігати. Для коротких речей, тобто спідниць, блузок, штанів, оптимальна висота становить 70 – 100 сантиметрів від підлоги. Для довгих речей, до прикладу суконь чи пальт, краще вибрати висоту в межах 170 – 180 сантиметрів.

Щоб уникнути помилок, заміряйте довжину ваших речей, піднявши їх на вішалці, і додайте кілька сантиметрів, щоб уникнути контакту з підлогою.

Зважайте на свій зріст

Доступність є ключовим фактором у цьому питанні, тож штанга має розташовуватися на зручній для вас висоті, щоб ви могли легко дотягнутися до одягу. Уникайте розміщення цієї перекладини надто високо, щоб не доводилося вставати навшпиньки або використовувати стільці.

Як виглядає штанга для одягу: дивіться фото

Знайдіть оптимальну відстань від стіни

Не менш важливо забезпечити правильну відстань від стіни – штанга повинна розташовуватися так, щоб одяг можна було вільно рухати, не торкаючись стін.

Адаптуйте систему під свої потреби

Якщо ви хочете зробити шафу ще більш функціональною, розгляньте можливість встановлення кількох рівнів перекладин для вішаків. Верхня – для сорочок і блузок, а нижня – для штанів або спідниць.

Подбайте про естетику

Окрім практичності, зверніть увагу на зовнішній вигляд: правильно розташована штанга гармонійно впишеться у ваш простір. Поєднайте її із системами зберігання, такими як полиці або ящики, для максимального ефекту.