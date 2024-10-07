Як пише MyDomaine, яскраві, красиві кімнатні рослини можуть оживити помешкання без зайвих зусиль. До яких квітів для цієї задачі придивитися, розповідаємо далі.

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Кротон

Листя цих яскравих рослин має цятки, смуги та жилки. Деякі варіанти залишаються вірними класичному двоколірному вигляду, тоді як інші мають суміш трьох та більше кольорів. Залежно від вибраного вами сорту листя кротону може варіюватися від червоного та зеленого до жовтого, оранжевого, рожевого, фіолетового тощо.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Фіттонія

Також відома як мозаїчна рослина, фіттонія отримала свою назву за складні візерунки листя. Ця компактна, низькоросла рослина відома своїм поєднанням зеленого та білого, рожевого, червоного кольорів листя.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Маранта біложильчата

Ці рослини знамениті тим, що вночі підіймають своє листя, наче руки, що моляться. Однак це не єдина особливість квітки – вона також має велике різноманіття кольорів листя та може легко створити яскравий акцент у просторі.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Поєднання рожевого, червоного, кремового та зеленого на листі маранти нагадує справжні вітражі.