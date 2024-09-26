Про це пише The Sun. Як зізналася Джессіка, вона завжди мріяла жити у маленькому і компактному домі.

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Жінка переїхала жити у сарай

Джессіка у 2021 році вирішила кинути роботу та переїхати зі свого двоповерхового будинку у маленьке житло. Її донька почала жити самостійно, тому жінка вирішила, що нині – найкращий час для втілення старої мрії.

Так, жінка вирішила залишити двоповерховий будинок площею майже 550 квадратних метрів і переїхала у сарай. Раніше цю дерев'яну будівлю використовували для зберігання інструментів, але зараз Джессіка перетворила 21 квадратний метр на затишний дім.

Вона зізналася, що завжди ненавиділа мати багато простору, який навіть не використовувала. Нині ж вона почувається щасливою у своєму новому крихітному будиночку. Джессіка додала, що насправді проводить у домі не так багато часу – лише коли готує їсти та спить.

Маленький будинок Джессіки не підключений до електроенергії, тому всі прилади живляться від сонячної панелі на даху. Ефектні вікна на мінідомі дарують достатньо світла, тому додаткових бра жінка також не потребує.

На площі усього 21 квадратний метр Джессіка зуміла розташувати диван, повноцінна кухня та декор, який створює затишок. На подвір'ї біля мінідому є компостний туалет, душ та сад, у якому Джессіка вирощує різні овочі. Так, на городі є квасоля, помідори та морква. Нині жінка намагається максимально забезпечити себе продуктами.

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Джессіка додала, що завжди почувається в безпеці у своєму мінібудиночку, оскільки там навіть є власна система спостереження, яка надсилає сповіщення.

Зараз я просто живу своїм найкращим життям,

– зізналася жінка.

Нині Джессіка планує закінчити роботу над крихітним будиночком, щоб здавати в оренду у майбутньому. Сама ж жінка збирається жити в автобусі, який також власноруч переобладнала на комфортний дім.