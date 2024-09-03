Що особливого вона знайшла завдяки аварійній ситуації, розповідаємо далі.

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Який скарб жінка знайшла під підлогою

Жінка купила будинок у Нідерландах у травні, і того ж тижня у ньому прорвало трубу. Через це довелося зривати покриття з підлоги, щоб на ньому не з’явилася цвіль.

Однак те, що 36-річна Енн знайшла під ним, вартувало всіх клопотів. Жінка виявила антикварну червоно-білу плитку з чорно-білими деталями.

Ви купуєте будинок своєї мрії, а через три дні каналізаційна труба прориває і затоплює ваш коридор, але все добре, тому що ви знімаєте старий килим і виграєте джекпот,

– підписала вона ролик, у якому розповіла про ситуацію.

Як виглядає плитка: дивіться відео

Після першого відкриття Енн вирішила зняти покриття з підлоги у всьому будинку і на свою радість знайшла ще більше плитки. Хоч вона була не в ідеальному стані, кілька засобів та невеликі зусилля перетворили плитку на майже нову.

Енн каже, що вона планувала позбутися покриття на підлозі в будь-якому разі, тож затоплення тільки прискорило цей процес.

Вона додає, що її будинок приховує ще чимало вінтажної краси, яку жінка планує відновити. Зокрема, Енн хоче зняти пластикове покриття, яке приховує чудову зелену плитку на підлозі біля входу у дім, а також відреставрувати подвійні вітражні розсувні двері, що ховаються в арках будинку.