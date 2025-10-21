Тара з Великої Британії придбала будинок у квітні 2025 року у пари літніх людей, які прожили там 50 років. Через місяць вона вже була зайнята ремонтом, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Дивіться також Стара шафа перетворилася на домашній офіс: подружжя вразило мережу DIY-проєктом

Що виявила Тара під килимом у коридорі?

Щоб заощадити, Тара часто виконувала багато робіт самостійно. Про хід ремонту жінка розповідає у відео, які публікує у соцмережах.

Недавно Тара поширила відео, як знімає старий килим у коридорі, під яким десятиліттями лежав паркет.

Через кілька хвилин після публікації відео в Instagram Тара отримала безліч повідомлень від людей, які попереджали, що чорний шар під плиткою може містити азбест.

Зверніть увагу! Азбест – волокнистий матеріал, який раніше використовували у будівництві через його стійкість до вогню, тепла та корозії. Його заборонили в багатьох країнах на початку 2000-х через побоювання, що волокна в повітрі можуть викликати смертельно небезпечні захворювання легень при вдиханні.

Тара розповіла, що спочатку трохи злякалася. "Було багато пилу, і я відчула дивне поколювання в горлі та носі", – сказала вона. На щастя, жінці лише здалося.

Інші користувачі соцмереж, включно з будівельниками та інспекторами, заспокоїли Тару: навіть якщо азбест присутній, його рівень та ризик низькі. Проте деякі сумніви залишилися. Тара зазначила, що навчилася цінному уроку: "Я дізналася, скільки продуктів раніше містили азбест. Це шокуюче". Попри це, вона не відмовилася від ремонту. "Це не зупинило мене, але навчило, наскільки важливо носити захисну маску при роботі зі старими будинками, бо ніколи не знаєш, які матеріали там використовувалися", – сказала Тара.

Що знайшла жінка під килимом у коридорі: дивіться відео

Що під старим лінолеум знайшов власник будинку?

Власник будинку знайшов під старим лінолеумом колекцію газет 1950-х років. У червні користувач Reddit опублікував фото пожовклих сторінок із вінтажною рекламою кінотеатрів, продуктових магазинів і послуг декору. Серед газет були афіші фільмів, реклама Sherwin-Williams і Whiteway Grocery & Market.