Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, ролик, що зібрав понад 550 000 переглядів, служить моторошним нагадуванням про потенційні приховані небезпеки, які ховаються в наших святкових прикрасах. Що ж такого там знайшла жінка, розповідаємо далі.

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Що налякало жінку у коробці з прикрасами

Ролик, який опублікувала жінка, починається з поради добре струшувати картонні коробки на вулиці перед тим, як розпаковувати їх, якщо ви зберігали прикраси таким чином.

Далі ж можна побачити жінку, яка тримає блискучу ялинкову прикрасу, що видає незрозумілий звук.

Коли я сьогодні дістала свої прикраси зі складу, я помітила, що в купі був якийсь дивний звук, тож я вчинила розумно – схопила палицю й ударила нею по одній з прикрас і, боже мій,

– ділиться жінка.

Її ролик досягає кульмінації, коли вона розбиває декор, показуючи жахливий рій жуків, що виповзає з прикраси.

Глядачі тікток були одночасно шоковані та нажахані несподіваною сценою. "Чудово. Розблоковано новий страх", "Я не очікував цього", "Я ніколи не зможу це розбачити", – писали люди.

Як жінка знайшла жуків у прикрасі: дивіться відео

Як уберегти різдвяні прикраси від жуків

Багато сімей зберігають свій різдвяний декор на горищах, у підвалах і гаражах, а у всіх цих місцях, ймовірно, є шкідники, тож інцидент у вірусному відео підкреслює важливість правильного зберігання прикрас.

Зокрема, перед тим, як прибрати декор після свят, варто оглянути гірлянди, вінки та кульки, щоб переконатися, що до них не причепилися шкідники.

Також краще використовувати пластикові контейнери для зберігання прикрас. Картонні коробки легко прогризають жуки та гризуни, тому замість них слід обирати пластикові контейнери з кришками.

Крім того, важливо зберігати ароматизовані речі окремо. Запашні прикраси, швидше за все, приваблюватиму шкідників, тому їх слід зберігати в окремій пластиковій коробці. Винятком є кориця, яка є природним відлякувачем шкідників. До речі, палички кориці можна спеціально залишати у коробках з прикрасами, щоб захистити їх.

Наостанок слід викидати будь-які прикраси, зроблені з їстівних продуктів. Навіть якщо вони більше не їстівні для людей, шкідники все одно можуть захотіти ними поласувати.