Про це жінка під псевдо Number 30 розповіла на своїй сторінці у тіктоці. Вона також показала, який вигляд мав будинок до та після ремонту.

Цікаво Від сміття до скарбу: речі, які власноруч легко перетворити на стильні аксесуари для дому

Жінка зробила ремонт в огидному будинку

У Великій Британії існує практика, коли орендарі одного будинку, комплексу чи житлової асоціації за угодою можуть обмінятися житлом. Жінка вирішила також скористуватися цією послугою й отримала нове житло. Ззовні будинок має неймовірний вигляд, адже побудований з червоної цегли, але всередині жінку очікував шок.

Так, жінка переїхала на нове місце, але навіть не здогадувалася, скільки роботи на неї очікує. Будинок мав жахливий вигляд та викликав лише одне відчуття – огиди. У кухні скрізь було сміття, шпалери відклеювалися й місцями були порвані, сходи були ніби з фільму жахів, а місцями здавалося, що дерев'яна підлога почала гнити.

Який вигляд мав будинок до ремонту: дивіться відео

Однак нині будинок має зовсім інший вигляд. Жінка власноруч зробила гарний ремонт, щоб створити сучасний інтер'єр у будинку.

Тепер стіни мають стильний вигляд, меблі – сучасні, а інтер'єр має затишну атмосферу. Доповнює домашню естетику велика кількість декору та декоративних подушок.

Який вигляд має дім після ремонту: дивіться відео

До слова, відео з ремонтом у будинку стали вірусними у мережі. Особливо трендовим стали кадри, на яких показали жахливий дім до ремонту.