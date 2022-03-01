Х*р вам, су*и: у Міноборони відреагували на обстріл телевежі в Києві

Російські окупанти 1 березня безжально вдарили по телевежі в Києві. Міністерство оборони України вже відреагувало на такий цинічний вчинок російських орків.

Реакція оборонного відомства України була доволі яскравою. Адже метою окупантів було обірвати для українців зв'язок, що їм не вдалося.

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Х*р вам, с*ки!!! Радіо мовить!

– мовиться в повідомленні.

При цьому українці в коментарях бажають перемоги, захоплюються нашими ЗСУ та стійкістю всієї держави.



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