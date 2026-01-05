Ексміністерка Канади Христя Фріланд працюватиме в команді Зеленського: яку посаду вона отримала
- Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з економічного розвитку.
- Фріланд відома своєю проукраїнською позицією і має досвід у залученні інвестицій та реалізації економічних реформ.
Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд однією із радниць президента. За його словами, вона має значний досвід й буде відповідати за економічний розвиток.
Христя Фріланд відома своєю проукраїнською позицією. Про це пише 24 Канал з посиланням на главу держави.
Що відомо про призначення?
Христю Фріланд призначили радницею з питань економічного розвитку. За словами Зеленського, вона має великий досвід у залученні інвестицій та реалізації економічних реформ, що є важливим для посилення стійкості України.
Призначення відбулося на тлі необхідності швидкого відновлення країни та зміцнення обороноздатності.
Вдячний усім, хто готовий допомагати державі та взаємодіяти з партнерами,
– написав Зеленський.
Що відомо про Христю Фріланд?
Раніше Фріланд також була міністеркою закордонних справ та міжнародної торгівлі. У вересні прем'єр Карні призначив її спецпредставницею Канади з питань відбудови України.
У жовтні 2022 року Христя Фріланд закликала виключити Росію з організацій G20 та МВФ. Вона наголошувала на загрозах, які Кремль створює для світової економіки.
Фріланд має українське коріння й здобула репутацію провідної захисниці інтересів України в уряді Джастіна Трюдо. Вона активно просувала підтримку Києва на міжнародній арені.