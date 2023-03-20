Росія готується до приїзду Сі Цзіньпіна, пропагандисти облажалися з відео: хронологія 390 війни

Війна Росії з Україною продовжується. Рівно 390 днів тому росіяни розпочали повномасштабне вторгнення й змінили тактику ведення війни.

24 Канал по крупицях зібрав найважливіші події 20 березня в один матеріал. Що відбувалось у цей день на полі бою, в тилу та на міжнародній дипломатичній арені – читайте нижче.

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Так званий "мирний план" Китаю містить у собі чимало розбіжностей та не має збалансованої логіки. Особливо у питанні суверенітету та територіальної цілісності України. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.У Росії повним ходом готуються до приїзду Сі Цзіньпіна. У Москві з'являються білборди-привітання, а російський агресор Владімір Путін видав цілу статтю про російсько-китайські відносини.Озброєні люди в Центральноафриканській Республіці уранці 19 березня штурмували одну з місцевих шахт, яку контролює Китай. Унаслідок нападу загинули 9 людей, ще 2 – поранені. У їхньому вбивстві підозрюють бойовиків ПВК "Вагнера".Пропагандисти опублікували "цікаві" кадри з Маріуполя. Один із найбільших пропагандистських каналів країни-агресорки "РИА Новости" не вирізав з відео голос місцевої мешканки, яка кричить: "Це все неправда! Це все напоказ!".Польські прикордонники затримали чотирьох громадян України, що допомагали нелегалам перетнути кордон. Тільки за минулу добу добу у Польщу намагалися потрапити аж 90 нелегальних мігрантів, родом з Азії та Африки.