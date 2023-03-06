Вибухи на Київщині та атака дронами Херсонщини: хронологія 376 дня війни

Вже 376 днів в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Наші воїни протистоять ворогу, відбиваючи його атаки на Сході.

Що відбулось 6 березня на фронті та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Ворог не припиняє тероризувати мешканців деокупованої Херсонщини. Вони використовують бойові дрони, які залітають з лівого берега Дніпра.Зараз Бахмут є однією з найзапекліших точок на лінії фронту, як і весь відповідний напрямок. Однак є ще один напрямок, на якому росіяни часом атакують навіть інтенсивніше. І це – Кремінна.Росіяни запустили повітряну ціль на Київщину. Мешканці Київської області чули звуки вибухів. Це результат роботи протиповітряної оборони по ворожій цілі.Мешканка зруйнованого російською ракетою будинку в Запоріжжі заявила, що секретар міськради Анатолій Куртєв відмовив у допомозі з розселенням тих, хто втратив свій дім після атаки. Водночас міськрада спростовує ці звинувачення.