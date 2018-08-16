10:26
16 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
  • неділя
    31°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Собчак зав'язала з політикою. Депутати РФ на гіроскутерах
Вєсті Кремля
20:25, 15 серпня
Вєсті.UA. Рада за колючим дротом. Рецепт припинення війни від Комаровського
Вєсті.UA
20:23, 15 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

HTC віддасть виробництво власного флагмана іншій компанії

252 Читать новость на русском
HTC віддасть виробництво власного флагмана іншій компанії
HTC віддасть виробництво власного флагмана іншій компанії / AH

Цього року нас очікує поява смартфона HTC U12 Life, проте його виробництвом займеться зовсім не HTC. За інформацією джерел, новим виробником може стати компанія BlackBerry або TCL.

Про це повідомляє 4pda.

Читайте також: Ioutdoor показала найтонший смартфон серед усіх захищених

Як розповів авторитетний інсайдер LlabTooFeR у себе в Twitter, смартфон буде поставлятися з попередньо встановленою операційною системою Android 8.1 Oreo і відправиться на виробництво в сторонню компанію за ODM-контрактом.

HTC ліцензує виробництво U12 Life іншої компанії, яка отримає частину прибутку від продажів або передоплату за виготовлення певної партії. За ODM-договором працюють BlackBerry і TCL, випустивши таким чином вже кілька успшних смартфонів. Проте наразі точна дата анонсу HTC U12 Life не розкривається.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони HTC
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
15 серпня, 15:30 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
iPhone X Plus може встановити рекорд серед смартфонів
24 червня , 14:07
Huawei представила свій новий бюджетний смартфон
 12 травня , 20:07
Samsung зможе постачати процесори для компанії ZTE
 16 травня , 21:07
Lenovo планує випустити перший смартфон із підтримкою 5G
 1 серпня , 09:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук