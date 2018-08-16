HTC віддасть виробництво власного флагмана іншій компанії

Цього року нас очікує поява смартфона HTC U12 Life, проте його виробництвом займеться зовсім не HTC. За інформацією джерел, новим виробником може стати компанія BlackBerry або TCL.

Про це повідомляє 4pda.

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Як розповів авторитетний інсайдер LlabTooFeR у себе в Twitter, смартфон буде поставлятися з попередньо встановленою операційною системою Android 8.1 Oreo і відправиться на виробництво в сторонню компанію за ODM-контрактом.

HTC ліцензує виробництво U12 Life іншої компанії, яка отримає частину прибутку від продажів або передоплату за виготовлення певної партії. За ODM-договором працюють BlackBerry і TCL, випустивши таким чином вже кілька успшних смартфонів. Проте наразі точна дата анонсу HTC U12 Life не розкривається.

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