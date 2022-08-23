Хто і де може вручити повістку та які є порушення цієї процедури

Працівники центрів комплектування продовжують роздавати українцям повістки. Хоча майже завжди йдеться лише про уточнення даних, процедура відбувається за певними правилами.

Адвокат Андрій Новак пояснив усі нюанси, які стосуються мобілізації та вручення повісток. За його словами, люди, які не володіють інформацією, часто додумують те, чого насправді немає.

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Вручення повісток: пояснення адвоката

Як пояснив Новак, процес вручення повісток є доволі болючим питанням для юристів, адже він не врегульований законодавством досконало. Наприклад, немає чіткого формулювання щодо того, де можна роздавати повістки, тобто можна стверджувати, що повістки цілком законно можна роздавати будь-де: вдома, в парках, у чергах до магазинів, офісних центрах тощо.

Разом з тим перелік тих, хто може вручити повісток, визначений дуже чітко. Це можуть бути працівники територіальних центрів комплектування, уповноважені особи комунальних установ, роботодавці та відповідні особи закладів освіти.

Що стосується працівників поліції та бійців Територіальної оборони, то вони можуть лише супроводжувати означених осіб для забезпечення порядку.

Українцям нагадують: ЗСУ не потребують проведення мобілізації, армії потрібне лише точкове підсилення певними фахівцями. Повістка – це насамперед облік даних, а не призов до армії.

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