Хто допомагає жити Києву під час війни, – промовисте відео

Аварійні служби, прибиральники, ОСББ – це герої невидимого фронту, люди, що могли виїхати, але залишилися в Києві та продовжують працювати.

Комунальники навіть в умовах війни забезпечують чистоту столичних подвір’їв, ремонтують під обстрілами водогони та електромережі, оберігають майно.

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Водії сміттєвозів почали працювати вже наступного дня після нападу Росії – 25 лютого. "Війна війною, але сміття треба було збирати", – пригадує комунальник.

Нині роботи в Києві стало більше. Частина працівників виїхала, тому ті, хто лишився, працюють "за двох". Бригади двірників прибирають навіть навколо пошкоджених від вибухів будинків.

Всі не можуть виїхати, комусь треба залишатись і працювати,

– каже один із двірників.

Як працюють комунальники Києва під час війни

Порядок і самоорганзація

Київські ЖЕКи і ОСББ також справно функціонують. Зі складнощів – підрядні організації з вивозу сміття чи обслуговування ліфтів ще не поновили роботу. Тож кияни організовуються та власноруч прибирають території біля своїх будинків.

"Суворі" водопровідники

Водопровідникам уже в перший же день війни довелося ремонтували розбитий водогін. "Страшно було як ніколи, але це треба було зробити", – розповідає один з працівників. "Київводоканал" настільки "суворий", що коли за 300 метрів від них падає російська ракета, вони все одно продовжують латати труби.

Весь час в Києві була вода, світло, вивозилося сміття – це дало мешканцям столиці відчуття, що їх не покинули. Допоки існують такі герої навіть серед звичних нам комунальників – Україну не перемогти.

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